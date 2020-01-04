FİNANS
  4. Memurun zamlı maaşı belli oldu

Memurun zamlı maaşı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı - En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi

DENİZ ÇİÇEK - Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2019 Temmuz

2020 Ocak

GENEL MÜDÜR

1/4

12.358

13.136

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

6.499

6.904

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

3.997 4.264

ÖĞRETMEN

1/4

5.005 5.328 KAYMAKAM 1. sınıf

1/4

11.350

12.021 BAŞKOMİSER

3/1

6.495

6.899

POLİS MEMURU

8/1

5.681

6.041 UZMAN DOKTOR

1/4

7.731 8.203

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

4.854 5.168

MÜHENDİS

1/4

6.634 7.047 TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

4.161 4.437

PROFESÖR

1/4

10.690 11.325ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

6.297 6.690

VAİZ

1/4

5.203
5.536

AVUKAT

1/4

6.333
6.728

(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı memur ücret

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