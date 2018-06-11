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Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

Emisyon skandalının sıçradığı Mercedes, Avrupa genelinde 774 bin aracı geri çağırıyor. Geri çağırılan modeller arasında, Uber sisteminde kullanılmak üzere Türkiye'de de binlerce satılan Vito da yer alıyor.

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracı geri çağıracak.
Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'nin yaptıkları görüşme sonrası varıldığı duyuruldu.

LİSTEDE VİTO DA VAR

Mercedes'in geri çağıracağı araçların başında Vito, GLC 330D ve C220D hacimli modelleri kapsayan araçların olacağı bildirildi. Bahsi geçen modellerin emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı da emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes Emisyon skandalı Vito UBER

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