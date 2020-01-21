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  4. Mercedes-Benz Türkiye’deki 35 bininci Sprinter’ını üretti

Mercedes-Benz Türkiye’deki 35 bininci Sprinter’ını üretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Türk mühendisler tarafından Mercedes-Benz, Arobus iş birliğinde geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdi.Mercedes-Benz Sprinter, 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdiğini açıkladı.

Mercedes-Benz Türkiye’deki 35 bininci Sprinter’ını üretti

Türk mühendisler tarafından Mercedes-Benz, Arobus iş birliğinde geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdi.

Mercedes-Benz Sprinter, 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdiğini açıkladı. Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye’de 1996 yılından beri öğrenci, personel, yolcu ve yük taşımacılığı sektöründe hizmet veriyor.

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, konuyla ilgili olarak; "Türkiye’deki yolcu taşımacılığı standartlarını 1996’dan beri belirleyen Sprinter, 2007’den bu yana Türk mühendisliği ve Türk işçilerinin emeği ile Türkiye’de üretiliyor. Arobus ile olan iş birliğimizde 35 bininci aracımızı bantlardan indirmenin sevincini yaşadığımız bu günlerde, Sprinter’ın 2019 yılında ’Minibüs’ kategorisinin en fazla satılan aracı olmasıyla da çifte gurur yaşıyoruz. Sadece satış adetlerimiz ile değil, servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst düzeyde müşteri memnuniyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bu süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

2019’un en çok satılan minibüsü Sprinter
Türkiye taşımacılık sektörünün en güvenilen araçları arasındaki Mercedes-Benz Sprinter, personel taşımacılığı ve öğrenci servislerinin bulunduğu “Minibüs” kategorisinde 2019’un en çok satılan aracı oldu.

Mercedes-Benz Türkiye’deki 35 bininci Sprinter’ını üretti

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