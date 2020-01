Mercedes-Benz, yeni yapılanmasıyla 2020’ye hazır

Türkiye’deki 52. yılını geride bırakan Mercedes-Benz Türk, 2020 itibarıyla faaliyetlerini yeni yapılanması ile sürdürüyor. Şirket, 2019 yılında kamyon ve otobüs pazarında gelenekselleşen liderliğini korudu. Türkiye’de ürettiği kamyon ve otobüsleriyle 2019 yılında ülke ekonomisine sağladığı ihracat geliri 1,3 milyar euroya yaklaştı.

Türkiye’deki faaliyetlerinde 53. yılına adım atan Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin başlattığı küresel değişim stratejisi doğrultusunda, iştiraki olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu doğrultuda 2020 yılı itibarıyla Mercedes-Benz’in Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı şirket yapısı altında toplandı. Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına oluşturulan bu değişim kapsamında, Kamyon ve Otobüs faaliyetleri “Mercedes-Benz Türk A.Ş.” şirketi altında, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş.” adı altında yürütülüyor.

Yapılan açıklamaya göre şirketin görev dağılımı şu şekilde: “Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi Özlem Vidin Engindeniz, Mercedes-Benz Otomotiv Finans ve Kontrol’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Manfred Ausweger.”

1 Ocak 2020 itibarıyla Süer Sülün “Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı” olarak görevini sürdürürken yeni şirkete Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı” olarak atandı.

Tufan Akdeniz, “Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi” olarak, Özlem Vidin Engindeniz ise “Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi” olarak yeni kurulan şirkette görev alıyor.

Kamyon ve otobüs fabrikaları ihracata odaklandı

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında üretimine kesintisiz devam etti ve toplamda 4 bin 134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3 bin 985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 93 bin adet otobüs üreten şirketin, otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 58 bin adede ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası ise 2019 yılında 12 bin 456 adet kamyon üretti. Şirketin bu yılki toplam kamyon ihracatı 12 bin 342 adet olarak kaydedildi. Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu yana toplamda 276 bin adet kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 68 bin adet kamyon ihraç etti.

Kamyon ve otobüs ihracatından 1,3 milyar euro, hizmet ihracatından 66 milyon euroluk katkı

Şirket, 2019 yılında Türkiye’de ürettiği kamyon ve otobüslerin ihracatından 1,3 milyar euroyu aşan gelir elde ederek ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü. Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i ve her 10 kamyondan 9’u söz konusu şirket tarafından ihraç ediliyor.Şirket sadece iki ürün grubundaki ihracatıyla değil, “AR-GE ve Bilişim Teknolojileri” alanlarında yurt dışına sağladığı hizmetlerle de Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 66 milyon euroluk katkı sağladı. Şirket 2019 yılında, Daimler’in Çekya’daki Holov Otobüs Fabrikası’nın genişletilmesi çalışmaları kapsamında üretilen yan duvar iskeleti kaynak tertibatlarını ekleyerek toplamda 1 milyon euroluk ihracat geliri elde etti.

Süer Sülün: “Mercedes-Benz Türk otobüs ve kamyonlarımız yine lider”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Süer Sülün: “2019 yılını otobüs ve kamyon pazarlarında bir kez daha lider olarak kapattık. Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir büyümeye odaklanarak üretim ve ihracat faaliyetlerimizi sürdürdük. Yine 2019 yılı içinde Aksaray’dan 275.000’inci kamyonumuzu, Hoşdere’den de 90.000’inci otobüsümüzü banttan indirdik. Bu yıl ayrıca, 2009’dan bu yana Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2. El faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore markalarımızın 10. yılını kutladık. Sadece bu markalarımız çatısı altında 10 yılda yaklaşık 20.000 ticari araç satışı gerçekleştirmemizin yanında, 17 farklı ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağladık. Artan araç çeşitliliğimize paralel olarak yedek parçaları araç sahiplerine çok daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmak adına 8 milyon euroluk teknoloji ve inovasyon yatırımımızla ‘Türkiye’nin En Büyük Yedek Parça Dağıtım Merkezleri’nden birini hizmete aldık. Kamu Bankaları tarafından ekim ayında yürürlüğe alınan ‘Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi’ sayesinde kamyon ve otobüs satışlarımız olumlu bir ivme yakaladı. Bu desteğin 2020 yılının ilk 3 ayında da devam edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyor, yıl boyunca sürdürülmesini temenni ediyoruz. Şirket içindeki yeni yapılanmamızla müşterilerimize çok daha hızlı ve pratik çözümler sunarak; kalitemizi her zamankinden daha üst seviyeye taşımayı planlıyoruz. 2020 yılında hem iç pazarın hem de ihracat pazarlarının yavaş ama emin adımlarla yükselişe geçeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Şükrü Bekdikhan: “Kompakt sınıfta çeşitliliğimizi arttırıyor ve elektrikli dönemini başlatıyoruz”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “2019 yılını, 9.862 adet satışla kapattık. Premium segment satışları pazarın daralma hızından daha yüksek bir oranda geriledi. Yılın ilk yarısında, bir yandan 2018 yılından kalan stoklarımızı eritmeye çalışırken, diğer yandan finansman koşullarındaki faiz yükleri nedeniyle önceliğimizi bayilerimizin ve yetkili servislerimizin ayakta kalmasına ve müşterilerimizin bu durumdan etkilenmemesi adına operasyonel sürekliliğe odaklandık. Yılın ikinci yarısında ise özellikle son çeyrekte ortaya çıkan finansman ve kredi olanaklarındaki iyileşmelerle hareketlenen pazarın, ertelenen araç taleplerine cevap vermeye gayret ettik. 2020 yılına, geçtiğimiz yılın son çeyreğinin verdiği olumlu izlenimle birlikte daha pozitif bir beklenti içerisinde girdik. Premium segmentin içerisinde ocak ayında pazara sunduğumuz E 200 d modelimizin bize önemli bir katkı sağlamasını öngörüyoruz. Yine 2020 yılında Kompakt SUV segmentinde öncü olacağına inandığımız GLB ve yenilenen GLA modelimizi satışa sunacağız. Ek olarak, tamamen elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz EQC ile yeni bir deneyimi yaşamaya ve yaşatmaya hazırlanıyoruz. Yeni şirket yapımızla markamız çok daha müşteri odaklı, daha bağımsız bir yapılanmaya geçti. Bu yeni yapılanmanın her iki şirketin de yararına olacağına inanıyoruz ve hepimiz çok heyecanlıyız. 2020 yılını premium segmentin lideri olarak kapatmayı hedefliyoruz. Bu konuda sektörün en iyisi olduğuna inandığımız bayi ağımız ve marka tutkunu çalışanlarımız en önemli destekçilerimiz oldu.” diye konuştu.

Tufan Akdeniz: “Türkiye’de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen marka Mercedes-Benz”

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “Hafif ticari araç pazarında 2019 yılında toplam 5.074 adetlik satış gerçekleştirdik. Ayrıca 2. El (Used1) ile 1.418 adet araç satışın yanı sıra Satış Sonrası Hizmetlerimizle 2019 yılında veri müşteri ödemeli ve garantili toplam 96.890 adet araç girişi gerçekleştirdik. V6 motorlu X-Class’ın model serimize eklenmesiyle yeni müşterileri bünyemize katmanın heyecanını yaşarken, aktif yaşam tutkunlarıyla da daha fazla bir araya geldik. Öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Sprinter aracımız, minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Ayrıca Mercedes-Benz Vito aracımız ise, 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Böylece, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak, Türkiye’de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen markası olduk. Yeni Sprinter ve X-Class ile kazandığımız ivmeyi 2020 yılında yeni Vito ile sürdürmeyi planlıyoruz.”

“Plastiksiz Mercedes-Benz Türk” ile daha yeşil bir dünya

Mercedes-Benz Türk, şirket genelinde tek kullanımlık plastik kullanımını Ekim 2019 itibarıyla durdurma kararı aldı. Bu kapsamda şirket içindeki içme suyu ihtiyaçları özel arıtma sistemlerinden sağlanmaya ve plastik yerine cam bardak ile cam şişe kullanımı desteklenmeye başlandı. Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik bardağın kullanımının önüne geçilmesi hedefi bulunuyor. Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’na sahip olan Mercedes-Benz Türk, atık yönetimi ile ilgili Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 1 milyon euro, Aksaray Kamyon Fabrikası’na ise 700 bin euro üzerinde yaptığı yatırımlarıyla doğa dostu otomotiv üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yine başarılara imza attı

Türkiye’de 2019 yılında satılan her 2 Mercedes-Benz marka aracın 1’i Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından kredilendirildi. Şirket, taşıt kredisinin yanı sıra sigorta hizmetleri de sundu. Mercedes-Benz Türk tarafından 2019 yılında satılan otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobillerin yüzde 46’sı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sigortalandı.

Mercedes-Benz Türk, uzun yıllardır sürdürdüğü eğitim, kültür & sanat, girişimcilik ve spor alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk faaliyetlerine 2019 yılı boyunca da hız kesmeden devam etti.

15 yıldır Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yürütülen Her Kızımız Bir Yıldız projesi kapsamında 5.000’den fazla kız öğrenciye burs sağlandı. MobileKids trafik projesi kapsamında 52 okulda 24.000’i aşkın çocuğa trafik eğitimi verildi. EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi çerçevesinde mesleki ve teknik anadolu liselerindeki Mercedes-Benz Laboratuvarları’nın sayısı 30’a ulaştı. 3 yıldır aralıksız sürdürülen Mercedes-Benz Türk StartUP projesi ile yenilikçi, sürdürülebilir ve kreatif fikirler desteklenerek Türkiye’nin geleceğine, topluma ve çevreye fayda sağlandı.



