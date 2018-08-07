Mercedes, İran operasyonunu durdurduğunu açıkladı

Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, sınırlı olan faaliyetlerini ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.
Mercedes tarafından yapılan açıklamanın Donald Trump'ın İran ile iş yapan ABD ile yapamaz açıklamasından sonra gelmesi dikkatleri çekti.
Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.
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