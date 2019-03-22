FİNANS

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, "Piyasalarda yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldı" açıklamasını yaptı. TCMB açıklaması öncesi 5.58'li seviyelerden işlem gören dolar/TL açıklama ardından 5.55'e doğru geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı ve kur saat 16:50'de 5.59 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.

TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Halihazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.

KAYNAK:AA

DOLARIN İLK TEPKİSİ

TCMB açıklaması öncesi 5.58'li seviyelerden işlem gören dolar/TL açıklama ardından 5.55'e doğru geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı ve kur saat 16:50'de 5.59 seviyesinden işlem görüyor.

UZMANLAR NE DEDİ?

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, Merkez Bankası'nın, gün içerisinde artan oynaklığı ve negatif ayrışmayı da gözeterek son zamanların en proaktif adımını attığını vurguladı ve piyasalara sinyal verilmesi açısından olumlu okuduklarını söyledi.

Orkun Gödek Foreks'e yaptığı açıklamada, likiditenin kısılmasını, bu gibi süreçlerin ilk aşamasını oluşturduğunu vurgulayarak, "Piyasalara sinyal verilmesi açısından olumlu okuyoruz. Devam eden-bekleyen fonlamanın farklı kanallara kaydığını ve kısa TL pozisyon alınmasını zorlaştırdığını görebiliriz." dedi.

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merkez bankası repo ihaleleri

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