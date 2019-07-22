FİNANS

Merkez Bankası 25 Temmuz'da ne yapacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

Merkez Bankası 25 Temmuz'da ne yapacak?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

Temmuz PPK toplantısında faiz indirimi bekleyen analistlerin tahminleri şöyle:

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim

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