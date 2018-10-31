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Merkez Bankası açıkladı: 1 Kasım'da başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

TCMB: "Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım'dan itibaren başlanacak." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası açıkladı: 1 Kasım'da başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Döviz karşılığı swap piyasasında işlemlere 1 kasım'da başlanıyor.

Konu hakkında TCMB'den yapılan açıklama şöyle;

"31 Ağustos 2018 Tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10’u ile sınırlı olacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir." KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
türkiye merkez bankası Swap Piyasası

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