Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon neden yükseldi?

Ocak'ta gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükseldi.

Merkez Bankası'nın TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon verileri ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda önce çıkan söylemler şöyle:

-Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.06 artmış ve yıllık enflasyon 0.05 puan yükselerek yüzde 20.35 oldu

-Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükseldi

-Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi geriledi

-İç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükseldi

-Temel mal grubunda yıllık enflasyon 1.92 puan gerileyerek yüzde 22.75 oldu; söz konusu düşüşe tüm alt gruplar katkı verdi

-Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte TL'deki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görüldü