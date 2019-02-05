Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon neden yükseldi?

Ocak'ta gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükseldi.
Merkez Bankası'nın TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon verileri ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda önce çıkan söylemler şöyle:
-Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.06 artmış ve yıllık enflasyon 0.05 puan yükselerek yüzde 20.35 oldu
-Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükseldi
-Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi geriledi
-İç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükseldi
-Temel mal grubunda yıllık enflasyon 1.92 puan gerileyerek yüzde 22.75 oldu; söz konusu düşüşe tüm alt gruplar katkı verdi
-Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte TL'deki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görüldü
-İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde 13.45 puan artışla yüzde 40.54'e ulaştı. Bu gelişmede, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak sebze (yüzde 42.57) ve patates (yüzde 17.98) fiyatlarındaki artışlar öne çıktı
-Üretici yıllık enflasyonu Türk lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetti, ancak birikimli etkilerle yüksek seviyesini korudu. KAYNAK:REUTERS
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