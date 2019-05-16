FİNANS

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar 6 lira 43 kuruş olacak. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,23 seviyesinden yüzde 16,68'e yükseldi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 kişinin katıldığı Mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre; Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48 oldu.

Haziran için TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 0,88'den yüzde 1,10'a yükseldi. Temmuz beklentisi yüzde 0,96 seviyesinde gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68 oldu.

DÖVİZ BEKLENTİSİ

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

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