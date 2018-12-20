Merkez Bankası açıkladı! PPK tutanakları yayımlandı

TCMB, faiz adımı atmadığı 13 Aralık tarihli PPK toplantı tutanaklarını açıkladı.

Enflasyon görünümü üzerinde risklerin devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılacağının ve TCMB'nin elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Tutanaklarda öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 yılına ilişkin küresel büyüme görünümündeki göreli zayıflamaya ve enerji fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak gelişmiş ülkeler para politikası duruşundaki normalleşme beklentileri bir önceki döneme kıyasla daha ılımlı seyretmektedir.

Bu görünüm gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları açısından daha olumlu bir görünüm arz etmekle birlikte, küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin artmış olması risk iştahını olumsuz etkileyerek portföy akımları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabilecektir.