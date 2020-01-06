FİNANS
  4. Merkez Bankası Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

Merkez Bankası Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

"Yıllık enflasyon, aralıkta hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte alt gruplar genelinde yükseldi. En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı" - "Enerji fiyatları aralık ayında yüzde 0,16 ile sınırlı bir oranda arttı. Bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen artışlar belirleyici oldu" -" Aralık ayında tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlı seyrini sürdürdü"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, Aralık 2019'da yıllık enflasyonun alt gruplar genelinde yükseldiği, en belirgin artışın enerji enflasyonunda izlendiği belirtilerek, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisinin öne çıktığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,74 arttığını ve yıllık enflasyonun 1,28 puan yükselerek 2019'u yüzde 11,84'ten tamamladığını açıklamasının ardından, TCMB'nin "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu" da yayımlandı.

Rapora göre, aralık ayında yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt
gruplar genelinde yükseldi. En belirgin artış enerji enflasyonunda
izlenirken, bu gelişmede aralıkta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi
öne çıktı.

Bu dönemde, gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt
kalemlerde yukarı yönlü bir seyir izledi. Temel mal grubu yıllık
enflasyonu maliyet unsurlarının yanında aralıkta bir önceki yılın aynı dönemindeki
düşük bazın da etkisiyle yükseldi.

Bu görünüm altında, çekirdek
enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de B ve C
göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu.

- "Fiyatlar yemek hizmetlerinde arttı, konaklama hizmetlerinde düştü"

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkısı incelendiğinde, aralıkta önceki aya göre gıda, enerji, temel mal ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,49, 0,45, 0,25 ve 0,06 puan arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına göre B
göstergesinin eğilimi bir miktar artarken, C göstergesinin eğilimi bir miktar azaldı. Bu dönemde hizmet grubunun eğiliminde görülen sınırlı düşüşe karşın, temel mal grubu eğilimi yataya yakın seyretti. B göstergesinin eğilimindeki yukarı yönlü seyirde işlenmiş gıda fiyat gelişmeleri etkili oldu.

Hizmet fiyatları aralık ayında yüzde 0,37 artarken, grup yıllık enflasyonu 0,14 puan yükselerek yüzde 12,30'ye çıktı. Bu dönemde yıllık enflasyon haberleşme ve diğer hizmetler
gruplarında bir miktar yükseldi. Ulaştırma hizmetlerinde gerileyen yıllık enflasyon, lokanta-otel ve kira gruplarında ise
yataya yakın seyretti.

Haberleşme hizmetleri fiyat artışında telefon görüşme ve internet
ücretlerinin etkisi gözlenirken, diğer hizmetler grubunda ev içi hizmetler, ev aletlerinin onarımı ve dişçilik ücreti alt kalemlerindeki fiyat gelişmeleri öne çıktı. Aralık ayında lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri fiyatları artarken, konaklama hizmetleri fiyatlarında düşüş gözlendi.

- "Otomobil fiyatları aralıkta yüzde 0,99 arttı"

Temel mal grubu yıllık enflasyonu, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle 0,91 puan artarak yüzde 7,48 oldu.

Bu dönemde yıllık enflasyon giyim ve dayanıklı mal
gruplarında yükselirken, diğer temel mallar grubunda bir miktar geriledi. Dayanıklı mal
grubu fiyatları Türk lirasında kaydedilen değer kaybının da etkisiyle yüzde 0,52 yükseldi. Bu
grupta, otomobil fiyatlarındaki yüzde 0,99 artış öne çıktı.

Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları, aralık ayında mevsimsel ortalamalarının altında bir düşüş gösterse de bu grupta yıllık enflasyon yüzde
4,32 ile düşük bir seviyede gerçekleşti.

Enerji fiyatları ise aralık ayında yüzde 0,16 ile sınırlı bir oranda arttı. Bu gelişmede, petrol
fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt
fiyatlarında gerçekleşen artışlar belirleyici oldu.

Aynı dönemde, akaryakıt ürünlerinde eşel mobil uygulaması ve şebeke suyu fiyatlarında gözlenen gerileme enerji
fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Böylelikle, enerji fiyatlarındaki sınırlı yükselişe karşın,
baz etkisiyle enerji yıllık enflasyonu 3,64 puan artarak yüzde 10,98 oldu.

- "İşlenmiş gıda grubundaki artış daha belirgin"

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu aralık ayında 2 puan artarak yüzde 10,89'e yükseldi. Bu gelişmede hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, işlenmiş
gıda grubundaki artış daha belirgin oldu.

Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 6,10'a, işlenmiş
gıdada ise yüzde 15,39'a yükseldi.

Bu dönemde işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yüzde 2,05'le oldukça
belirginleşti. Söz konusu gelişmede, çiğ süt alım fiyatlarındaki gelişmelere istinaden, süt ürünleri fiyatlarında
kaydedilen artışlar belirleyici oldu. Ekmek-tahıl fiyatlarında son aylarda görülen artış eğilimi bu
dönemde devam etti.

Aralık ayında taze meyve-sebze grubunda sebze fiyatları artarken, grup yıllık
enflasyonu 1,57 puan yükselerek yılı yüzde 2,94 ile görece düşük bir seviyede tamamladı.

Diğer
işlenmemiş gıda grubunda ise süt, yumurta ve beyaz et fiyatlarındaki yükselişler dikkati çekti. Bu
gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,61 seviyesine yükseldi.

- Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0,69 arttığı ve yıllık enflasyonun düşük baz etkisi ile
yüzde 7,36'ya yükseldiği anımsatılan TCMB raporuna göre, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ılımlı seyir devam etti.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, dayanıksız tüketim, ara ve sermaye mallarında fiyatlar aralıkta aylık
bazda artış kaydetti. Bu dönemde dayanıklı tüketim malları fiyatlarında ise sınırlı bir oranda gerileme görüldü.

Dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yüzde 1,24'lük yüksek oranlı artışta süt ve et ürünleri ile
katı-sıvı yağlar öne çıkarken, ara malı grubunda metal ürünlerindeki fiyat artışları belirleyici oldu.

Sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte ise metal yapı ürünlerinin, motorlu kara taşıtlarının parça ve
aksesuarları ve makinelerin etkisi hissedildi. Bu dönemde, elektrik üretimi ve dağıtımı ile petrol
ürünleri fiyatlarındaki artışa karşın, gaz imalatı ve dağıtımı fiyatlarındaki düşüşle, enerji grubu fiyatları yatay bir seyir izledi.

Sonuç olarak, aralık ayında tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı
baskılar ılımlı seyrini sürdürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açacakCumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açacak
TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyorTürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu enflasyon TCMB

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın 300 lirayı aştı

Gram altın 300 lirayı aştı

Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Altın 1 ayda 30 lira arttı! Fiyatlardaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti

1 ayda 30 lira arttı! Kuyumcular tedirgin

İstanbul’un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

İstanbul’un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

TürkAkım 8 Ocak'ta resmi açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.