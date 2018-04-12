FİNANS

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan flaş açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonda seviyenin hala yüksek olduğunu belirterek "çekirdek enflasyonda iyileşme sınırlı dedi. Çetinkaya, "ihtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapılacak" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan flaş açıklamalar

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Bankanın 86. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Murat Çetinkaya, enflasyonda gelinen seviyelerin halen yüksek olduğunu belirterek, çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğunu söyledi.

Küresel risk iştahındaki bozulma nedeniyle aon dönemdegelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında bir miktar düşüş olduğunu kaydeden Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2018 yılı ilk çeyreğine dair açıklanan öncü göstergeler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İkinci yarıda ise makine-teçhizat yatırımlarının hızlanmasıyla cari açıkta bir miktar artış gözlenmiştir. Cari açığın finansmanıyla ilgili portföy yatırımları arttı." dedi.

Son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini kaydeden Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Enflasyonun temel belirleyicileri, döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurları ve gıda grubuna yönelik arz şoklarının ve toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin etkisidir. Son aylarda enflasyon bir miktar gerileyerek martta yüzde 10,23’e düştü. Bununla birlikte, gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Bu süreçte para politikası kararları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı olarak şekillenecek."

"İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR"

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Para politikası kararları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı çerçevesinde gelişecektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyondaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir. " diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası murat çetinkaya faiz enflasyon
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlara kötü haber! Motorine bir zam daha!

Milyonlara kötü haber! Motorine bir zam daha!

Türkiye altında bazı ülkelerin 'rezerv'lerine talip

Türkiye altında bazı ülkelerin 'rezerv'lerine talip

Gerekirse ilave sıkılaştırma yaparız

Gerekirse ilave sıkılaştırma yaparız

'Reel ekonomide çarklar dönüyor bir sorun yok'

'Reel ekonomide çarklar dönüyor bir sorun yok'

Rus turist tatil için yine Türkiye'yi seçti

Rus turist tatil için yine Türkiye'yi seçti

SPK'den sosyal medya uyarısı

SPK'den sosyal medya uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.