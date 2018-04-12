Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan flaş açıklamalar

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Bankanın 86. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Murat Çetinkaya, enflasyonda gelinen seviyelerin halen yüksek olduğunu belirterek, çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğunu söyledi.

Küresel risk iştahındaki bozulma nedeniyle aon dönemdegelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında bir miktar düşüş olduğunu kaydeden Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2018 yılı ilk çeyreğine dair açıklanan öncü göstergeler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İkinci yarıda ise makine-teçhizat yatırımlarının hızlanmasıyla cari açıkta bir miktar artış gözlenmiştir. Cari açığın finansmanıyla ilgili portföy yatırımları arttı." dedi.

Son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini kaydeden Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Enflasyonun temel belirleyicileri, döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurları ve gıda grubuna yönelik arz şoklarının ve toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin etkisidir. Son aylarda enflasyon bir miktar gerileyerek martta yüzde 10,23’e düştü. Bununla birlikte, gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Bu süreçte para politikası kararları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı olarak şekillenecek."

"İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR"



TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Para politikası kararları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı çerçevesinde gelişecektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyondaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir. " diye konuştu.