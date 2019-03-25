Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, temel politikalarının rezervleri güçlendirmek olduğunu bildirdi.

TCMB'nin sabah saatlerindeki duyurusundan sonra açıklamada bulunan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek."

KAYNAK:AA

