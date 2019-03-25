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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, temel politikalarının rezervleri güçlendirmek olduğunu bildirdi.

TCMB'nin sabah saatlerindeki duyurusundan sonra açıklamada bulunan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Rezerv

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