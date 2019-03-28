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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan rezerv açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan rezerv açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Çetinkaya, AA muhabirine, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin son dönemde yapılan yorumlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankasının, ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya, "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar olduğunu aktararak, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya merkez bankası piyasa

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sayin cunhurbaskanimiz 27 buçuk milyar dölarlik rezervi 120 milyar dölara çıkardık diye meydanlardan ilan etmisti. ne terbiyesiz bir herif bu merkez bankasi müdürü. koskoca cumhurbaskanina yalanci diyor.
şu adamın başka fotoğrafıyok mu hep aynı fotoğraf hep aynı yalanlar:)
Yalan dolar yukseliyor diye aciklamada yapti neden sadce dolar yukseldiginde aciklama yapiyor.
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