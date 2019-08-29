FİNANS

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Uysal Türkiye Bankalar Birliği üyelerine sunum yaptı. Enflasyon görünümünde iyileşmenin sürdüğüne dikkat çeken Uysal, parasal sıkılığın düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal. verilerin ekonomide "ılımlı bir toparlanma eğilimi" gösterdiğine işaret ederek, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği üyelerine bir sunum yapan Uysal, sunumunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti. Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Uysal, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı.

Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Uysal sunumunun sonunda, Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir.

"Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

"Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.

"TCMB Temmuz ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Başkanı Murat Uysal Türkiye Bankalar Birliği enflasyon

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MERKEZ BANKASI BAŞKANI değil AK PARTİ MERKEZ BANKASI GÖREVLİSİ diyeceksınız
yaaaallllaaaaannnn:))inanmiyoruuummmm
kendiniz çalıp kendiniz oynayın herşeyin %30 zamlandığı ülkede milleti uyutun
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