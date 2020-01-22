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  4. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Uysal, yüklü faiz indirimlerine atıfta bulunarak, "Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

Davos'ta faiz indirimlerine ilişkin konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak" dedi.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uluslararası kurumların yetkilileriyle ikili görüşmeler yapıyoruz. Türkiye için Davos'ta oldukça olumlu bir hava var. Geçtiğimiz yıl yaşanan kur şokundan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü kanıtlaması, risk primlerinin düşüşü, enflasyondaki kademeli aşağı iniş Türkiye açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

"İNCE AYAR GEREKTİREN BİR DÖNEME GEÇTİK"

(Faiz indirimleri) Temmuz ayından bu yana 2019'da 1200 baz puanlık faiz indirimi yapmıştık. 2019'da enflasyondaki görünümde döviz kurunun istikrarlı seyri, talep koşulları, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan önemli manevra alanı oluşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak.

Kredi mevduat oranlarında faiz adımlarının ötesinde yansımasını gördük.

"ENFLASYONDA YIL ORTASINDA TEK HANEYİ GÖRÜRÜZ"

Yıl ortasından itibaren tek haneli seviyeleri enflasyonda göreceğimizi söyleyebilirim.

Bundan sonraki dönemde artık orta vadeli görünüm, piyasa beklentisi daha aşağıda tek haneli bir enflasyon görünümüne işaret ediyor. Beklenen enflasyona bakınca pozitif reel getiri öngördüğümüzü söyleyebilirim.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, davos, faiz,

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
be sahte yalancılar enflasyon düşse piyasaya zam gelmez hergun haberimiz olmadan zam zam geliyor yuh artik
RÜYANDA GÖRÜRSÜN ENFLASYON TEK HANEDE NEREDE YAŞIYOR BUNLAR.
Tırın tırın tırın tırınınınnnn cümlesi başkandan daha açık bir cümle
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