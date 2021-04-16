Merkez Bankası Başkanı'ndan "128 milyar nerede?" sorusuna cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın 128 milyar dolar tutarındaki döviz rezervinin akıbetine ilişkin olarak Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamada, döviz alım-satım işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasında koordinasyon halinde yapılabilmesi için Şubat 2017’de protokol imzalandığını kaydetti. Kavcıoğlu şöyle devam etti: "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesi ile döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi ve likiditenin tesis edilmesine katkıda bulunulmuştur."

"Kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir"

Kavcıoğlu açıklamasında "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir" diyerek şu şekilde devam etti:

"Anılan işlem platformlarında piyasa dinamiklerinden bağımsız olarak, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması teknik olarak mümkün değildir. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir."