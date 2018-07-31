Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı ve gücünü korumaya devam etti.

2018 yılının ikinci çeyreğinde küresel finansal piyasalarda dalgalanmalar artarken, Türkiye'nin risk pirimi ile döviz kurlarına dair göstergeler diğer gelişmekte olan ülkelere göre olumsuz bir seyir izledi.