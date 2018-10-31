Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2018 için enflasyon tahmini yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseltildi. Çetinkaya, 2018 varsayımında 4,1 puanının ithal fiyatları 3,8 puanının gıda fiyatlarından geldiğini açıkladı.

2019 sonu içinse enflasyon yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi. Enflasyonun 2020 yılında ise yüzde 9,3'e ineceği öngörüldü.

Bu arada son enflasyon raporunda 2018 için; gıda fiyat enflasyonu varsayımı yüzde 13'ten yüzde 29,5'e ve petrol varil fiyatları varsayımı 73 dolardan 75 dolara yükseltildi.

Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticaret eilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtı.

Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3. çeyrekte daha belirgin hale geldi.

Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir.