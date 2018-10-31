Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2018 için enflasyon tahmini yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseltildi. Çetinkaya, 2018 varsayımında 4,1 puanının ithal fiyatları 3,8 puanının gıda fiyatlarından geldiğini açıkladı.
2019 sonu içinse enflasyon yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi. Enflasyonun 2020 yılında ise yüzde 9,3'e ineceği öngörüldü.
Bu arada son enflasyon raporunda 2018 için; gıda fiyat enflasyonu varsayımı yüzde 13'ten yüzde 29,5'e ve petrol varil fiyatları varsayımı 73 dolardan 75 dolara yükseltildi.
"Gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticaret eilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtı.
Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3. çeyrekte daha belirgin hale geldi.
Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir.
Üretici enflasyon kaynaklı maliyet baskıları tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmakta.
TL'nin ima edilen oynaklığı alınan tedbirlerin ve güçlü parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde gerilemiştir.
Enflasyon eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer bir bozulmaya işaret etmiştir.
İthalat talebi daralıyor, net ihracatın büyümeye katkısının 3.çeyrekte de artarak devam edeceğini bekliyoruz. 2017 yılı boyunca gerileyen işsizlik oranı 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tekrar artış eğilimine girdi.
Gıda fiyat enflasyonu tahminini 2018 için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e yükselttik. 2019 sonu için gıda enflasyon tahmini yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi.
Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Ekonomideki dengelenme ve attığımız adımların dövizden enflasyona geçişi sınırlayacağını tahmin ediyoruz.
Parasal duruş son aylarda önemli ölçüde sıkılaştı, verilere her zamankinden daha duyarlı olduğumuzu, olası riskleri izlemekte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gerekirse ilave adım atabileceğimizi ifade ettik. Önümüzdeki dönemde elimizdeki bütün araçları fiyat istikrarı için kullanmaya devam edeceğiz."
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