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Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı.

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor.

Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı.

Banka'nın değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 2,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olmuştur. Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselmiştir. Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları olmuştur. İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlenmiştir.

Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir"

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