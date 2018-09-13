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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Piyasalar bugün saat 14:00'da yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklandığı gün Merkez Bankasının yaptığı açıklama sonrası faiz arttırma sinyalleri vermişti. Merkez Bankası'nın ne yapacağı takip ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Piyasalar bugün TCMB'den kuvvetli bir politika tepkisi beklerken bankanın son açıklamasında yer alan "parasal duruş yeniden şekillendirilecektir" ifadesi ile politika bileşiminde değişiklik yaratacak başka bir adım görülüp görülmeyeceği de yakından takip ediliyor.

TCMB enflasyon verileri ardından yaptığı yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, "Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denilmişti.

Reuters anketine göre TCMB'nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

Reuters'ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor. Buna göre bir katılımcı Eylül'de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyor.

TL'de geçen hafta başlayan değer kazancı süreci de devam ediyor. Dolar/TL geçen hafta Cuma günü güne başladığı 6.60'lı seviyelerden bu hafta önce 6.45'in altına gerilemiş ardından dün kuvvetlenen düşüşle birlikte düşüş 6.35'li seviyelere kadar devam etti.

Dolar/TL dün en düşük 6.33'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 09:31'de 6,3579 seviyesinde bulunuyor.

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