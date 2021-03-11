FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 12:37 | Son Güncelleme

TCMB son PPK toplantısında faizleri %17'de sabit tutmuştu. Dövizdeki hareketlilik devam ederken Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, faiz artacak mı gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayında faiz artacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

Naci Ağbal göreve geldikten sonra 2 ay faiz artırımına gitmiş, Ocak ayında ise faizi aynı seviyede tutmuştu. 2021 Şubat ayının faiz kararında ise Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Dövizdeki hareketlilik devam ederken Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir hamle yapacağı da merak edilmeye başlandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Mart ayında faiz oranları artacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek. Faiz kararı ise saat 14.00 itibariyle açıklanacak.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

İstatistiklere göre, 26 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar daha artarak 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Şubat'ta 53 milyar 864 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu süreçte altın rezervleri, 535 milyon dolar daha yükselerek 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara kadar artış gösterdi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar daha arttı ve 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaşmış oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı?Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı?
Prim borcu olan emekli olabilir mi?Prim borcu olan emekli olabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
O başvurular artık e-Devlet'ten!
O başvurular artık e-Devlet'ten!
Cari açık verisi açıklandı
Cari açık verisi açıklandı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Değişim öncüleri, İmece Summit’te ‘geleceğe etki’yi tartışacak!
Değişim öncüleri, İmece Summit’te ‘geleceğe etki’yi tartışacak!
Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika hızlı tren müjdesi!
Haziranda hizmete başlıyor!
Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandı
Kısa çalışma ödeneği bu tarihte bitiyor
Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Karar açıklandı
Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı?
Okulun bodrum katında mantar yetiştirip meslek sahibi oluyorlar
Okulun bodrumunda yetiştirdiler!
Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!
İnek sütü yumurtanın önüne geçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.