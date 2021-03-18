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Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum | Dolar ve euro ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 14:23 | Son Güncelleme

Piyasaların gözü kulağı bugün Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Vatandaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar ve Euro ne durumda sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar ve Euro son durumu...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum | Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sonunda açıkladı. Vatandaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar ve Euro ne durumda sorusunun yanıtı da merak edip araştırıyor. İşte TCMB faiz kararı sonrası Dolar ve Euro son durumu...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Euro ise 8,8212 TL alış ve 8,8331 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Bugün saat 14:00'te Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı açıklandı. Karar gereği politika faizi 200 baz puan artırıldı ve yeni faiz oranı yüzde 19 oldu. TCMB en son 25 Aralık 2020 tarihinde yüzde 15 olan faizi 200 baz puan artırarak yüzde 17 seviyesine çıkarmıştı.

TCMB kararla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir."

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