Merkez Bankası faiz kararına Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum

AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi hakkında konuştu.

"İNDİRİM YETERLİ DEĞİL, YIL SONUNA KADAR DEVAM ETMELİ"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün merkez bankası faizlerde indirime gitti. Peki, ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Faiz indirimi oranı yeterli değil, yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gelmeli. Faiz düştükçe enflasyon düşer, diğerleri yan unsurdur.

KARAR BİR DÖNÜM NOKTASI

Merkez Bankası'nın dün aldığı karar hayati bir dönüm noktası, bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz.

