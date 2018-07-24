Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı.

Banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini yüzde 17.75'te bıraktı.

Piyasalar, Merkez Bankası'nın 100-125 baz puan artışa gitmesini bekliyordu.

Banka 7 Haziran'daki son toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltmişti.

Yurtiçi piyasa TCMB'nin faizleri değiştirmemesine sert tepki gösterdi.

Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak 4.9150 seviyesini gördü. Bir ara 4.89 seviyelerine gerileyen kur, yeniden yükselişe geçerek 4.94 seviyelerine çıktı. TL, dolar karşısında yüzde 4'ü aşan kayıp yaşadı. Euro/TL ise 5.78 seviyesinin üzerine çıktı.

Günün ilk yarısında 95.500 seviyesini gören Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3'ü aşan düşüşle 91.700 seviyelerine geriledi.

"İÇ TALEBE YÖNELİK YAVAŞLAMA SİNYALLERİ ARTTI"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

"SIKI PARA POLİTİKASI UZUN SÜRE KORUNABİLİR"

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.