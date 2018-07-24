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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine faizde herhangi bir değişiklik yapmadı. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL 4.92 seviyesini aştı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı.

Banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini yüzde 17.75'te bıraktı.

Piyasalar, Merkez Bankası'nın 100-125 baz puan artışa gitmesini bekliyordu.

Banka 7 Haziran'daki son toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltmişti.

Yurtiçi piyasa TCMB'nin faizleri değiştirmemesine sert tepki gösterdi.

Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak 4.9150 seviyesini gördü. Bir ara 4.89 seviyelerine gerileyen kur, yeniden yükselişe geçerek 4.94 seviyelerine çıktı. TL, dolar karşısında yüzde 4'ü aşan kayıp yaşadı. Euro/TL ise 5.78 seviyesinin üzerine çıktı.

Günün ilk yarısında 95.500 seviyesini gören Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3'ü aşan düşüşle 91.700 seviyelerine geriledi.

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"İÇ TALEBE YÖNELİK YAVAŞLAMA SİNYALLERİ ARTTI"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

"SIKI PARA POLİTİKASI UZUN SÜRE KORUNABİLİR"

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

"BÜTÜN ARAÇLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu millete her şey müstehaktır.Doğru insanları seçmedikçe,aç kalmaya mahcubuz.Ülkede devutoğlu ve Alibabacan gibi ekonomiyi şaha kaldıracak adamlar varken , damadı getirilirse böyle olur.Durmak yok,yola devam...
faizinde dolarında canı cehenneme... Ülkemizi batırmak isteyenler İnşallah kendileri batar...
cumhuriyet yıkılmış.anayasa yıkılmış.hak,hukuk adalet yıkılmış.hırsızlar polis,savcı ve hakimleri hapsetmiş.zarrab tan çuvalla rüşvet alanlar ümmetin lideri olmuş..servetim bir evlilik yüzüğümdür,zengin olduğumu duyarsanız bilin ki hırsızım diyen zengin olmuş.bacanak liman ihalesinde rüşveti götürmüş,soruşturmayı kapat diye bakanlık soruşturma savcısını tehdit etmiş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,khk ile atılan ayşe ve hatice öğretmen 3-5 yaşındaki 5 yavrusu ile ülke dışına kaçarken meriç nehrinde can vermiş.SİZİN ALLAHA İMANINIZ VAR MI EYYYY ZALİMLER...
ŞU GÜZELİM ÜLKENİN İÇİNE ETTİLER BIRAKTILAR.16 YILDA GELİNEN NOKTA SABUN KÖPÜĞÜ.ALMANYA BİZİ KISKANIYOR DERKEN,HÜLOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ DİYE SEVİNMEYİ BİLE BECEREMEYENLERİN ÜLKESİ HALİNE GELDİK.VAY HÜLOĞLAR VAY
Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur Bakalım neler olacak
Abi hiç toplanıp açıklama yapmasaniz daha iyi yeminle...
Ekonomi bu hükümetin en başarısız olduğu şey, durmadan yanlış hamleler yapıyorlar.
MB uyuyor olan vatandaşa oluyor
Ülke çöktü!
SABUN KÖPÜĞÜ EKONOMİSİ.BİRAZ ZOR TOPARLANIR.
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