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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükseldi. Karar sonrası dolar/TL, 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,18 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı.

Merkez Bankası, Türk Lirası'nda yaşanan değer kayıpları ve yüksek enflasyon nedeniyle, politika faizinde 625 puan artışa gitti. Böylece bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseldi.

Karar sonrası dolar/TL, 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,18 seviyesinde seyrediyor.

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PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
14:00 açıklama dolar 6,03 14:10 dolar 6,25 ülke bitmiştir kepenk kapatın kaçabiliyorsanız kaçın buralardan
adı bağımsız merkez bankası tayyibin emir eri oldu..demokrasi den bahseden diktatörlük..
farkeder mi? ağa babalar bozdurdu zaten şimdi bu seviyeden alacaklar doları. ah güzel ülkem ah.
bu defa kızdırdınız faiz haram. dolar 10 lira olur. şu an doların 5 lira olması gerkirdi
olum bunlar böyle acıklamayla düşüyorsa dolar her gün acıklama yapsın faizi düşürsün cıkarsın onu da ben mi söyleyeyim ?
umarım kur bu seviyelerde kalır kalmazsa faiz boşa artmış fakirinde artık yaşama hakkı kalmamıştır
dolar 3.50 görmek istiyoruz
dolar 15 gün düşer peki sonra ne olacak yine olmayacak mı yükseliş
FAİZ AÇILANDI TRİLYONLAR DÜŞEN DOLARA SALDIRDI
Hey gidi memleketim.Faiz ülkesi olduk.
arttır arttır faizi. 100 bin tl lik krediye geri dönüş 190 bin liraydı geçen hafta. şimdi 200 bini geçmiştir. Halkın cebinden çıkarın şu kirli ellerinizi yartık. Kredi kartı konut faizleri herşey uçmuş. Bu faiz oranları dolaylı olarak zamlara da sebep oluyor. Kredi alan firmalar faiz oranları yükseldiği için onlarda piyasaya sürdüğü ürünlerin fiyatını arttırıyor. At gözlüğüyle bakmayın bu faizlere. kredi almayanda etkileniyor yani.
ee düştü şimdi geri arttı 6.6lara
düşmesi ile çıkması bir oldu dövizin. artık frenlenemez. hükümetin yalanlarına artık döviz bile inanmıyor.
Sağlam temeller üzerine kurulmayan bir ekonomi, sürekli faiz artırımı çözüm değil. Merkez daha önce de faiz artırdı. Bu faizler 11-12 'lerden 25'lere nasıl geldi? Neye yaradı? Hükümette çuvalladı. Danışıklı dövüş mü yapıyorlar ne yapıyorlar? RTE faiz kararına tepki gösteriyor. Merkez yükseltiyor. Yarın dolar yine 6,50 bir yere yazın. Bu çözüm değil. Yüksek faiz yüksek enflasyon demek.
enflasyon ne olacak
evet faiz artdığına göre en başa dönelim dolar 4 güne kalmaz 8 lira olacak aklı olan şimdi alsın yandaşlar zenginler şuanda milyon dolarlarını alıyorlar bende aldım işin açıkcası
bi ağrı kesici ates dusurucu verildi faydasi olmaz enflasyon riski var
MİLLET DÜŞEN DOLARA SALDIRDISANIRIM
faize bak hani büyüyorduk biz
düşmeye devam edermi böyle ?
Kâr satislari olacaktir bu surede dusecektir sonra birkaç güne aynı hatta biraz daha üstüne çıkacaktır. Olan yine bu millete olacaktır çünkü devlet varlığı direkt yurt dışına yüksek faiz verildiği ile kalacaktır. Yazık
inşallah dolar ateş almıyordur düşüp bir anda 7 yi bulmasın sakın
bankadan 10k para çekin sizden 2 yıl için 6kfaiz aldıgında anlayacaksınız ülkenin bittiğini
insalah alah devamini getirir
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