Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı.

Merkez Bankası, Türk Lirası'nda yaşanan değer kayıpları ve yüksek enflasyon nedeniyle, politika faizinde 625 puan artışa gitti. Böylece bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseldi.

Karar sonrası dolar/TL, 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,18 seviyesinde seyrediyor.

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.