Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası toplantısı vatandaşların gündemi oldu. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki piyasaları yakından etkileyecek olan bu karar belli oldu mu? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz arttı mı, azaldı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI? FAİZ ARTTI MI, AZALDI MI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan Perşembe günü yani bugün yapılacak. Toplantının gerçekleşme saati ile ilgili bir açıklama yapılmazken yeni faiz kararı toplantının ardından belli olacak.

Foreks anketine katılım sağlayan 22 ekonomistin 21'i faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. 1 ekonomist ise faizin 100 baz puan artışla yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği tahminini yaptı. 2021 sene sonuna ilişkin görüş bildiren 12 ekonomistin medyan tahmini yüzde 15,50 seviyesinde gerçekleşti.

Yıl sonu anketii ile ilgili en düşük faiz tahmini yüzde 13,00, en yüksek tahmin ise yüzde 18,00 seviyesinde oldu. Geçen ay yapılan ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 14,25 seviyesinde oluşmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçen ay ise 100 baz puanlık faiz beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00 seviyesine yükseltilmişti.

