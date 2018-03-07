FİNANS

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

07 Mart 2018 14:04

Merkez Bankası, faiz oranlarını açıkladı. Beklendiği gibi değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi ve geç likidite penceresi faizini yüzde 12.75’te bıraktı.

 

Faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, geç likidite penceresi borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75 seviyesinde kaldı.

 

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

 

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

 

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.

 

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

 

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

 

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

 

Dolarda önemli değişilik yok

 

Karar öncesi 3.7980 seviyesinde seyreden dolar/TL, faiz kararı sonrası 3.8030 seviyesinde yer aldı. Dolar, gün içerisinde 3.7915 - 3.8080 bandında işlem gördü.

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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 36 Oy
    reis nerdesin konut faizlerini niye düşürmüyorsunuz millet kırılıyor ,açlıktan ölecek , piyasalar bitik , halk perişan zenginin umrunda değil faizler yüksek olmuş her türlü fakire giriyor , giren.
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  • 27 Oy
    HEHH HEEE...EYYYYYY...FAİZZZZZ..LOBİSİİ....?!..BİLALİN...DOLARCIKLARIIII..?!!..GEMİCİKLERİİİİ..?!!..
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  • 21 Oy
    şu faize bakarmısın yaa milleti bitirdiniz
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  • 12 Oy
    ISTERSE BIRAKMASIN
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  • 0 Oy
    KIŞ LASTİĞİ İÇİN KHK ÇIKARILDIĞI GİBİ,FAİZ İÇİN DE BİR KHK ÇIKARILSIN.ÖZEL TÜZEL KİŞİLER KAMU KURULUŞLARI BANKALAR VERGİ DAİRELERİ İSKİ DOĞALGAZ ELEKTRİK KISACA BÜTÜN MEMLEKETTE FAİZ ALINMASI VE FAİZ VERİLMESİ YASAKLANSIN BU KADAR BASİT BİR ÇÖZÜMÜ VARKEN NEDEN BU YAPILMIYOR NEDEN İKİ SATIRLIK BİR KHK İLE FAİZ YASAKLANMIYOR BU DEVLETİN POLİSİ ASKERİ JANDARMASI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ VAR NEDEN BUNLAR FAİZ LOBİSİNİ YAKALAYIP GÖZALTINA ALIP SORGULAYIP MAHKEMEYE ÇIKARMIYOR DEVLETİN ŞİKAYET HAKKI YOKTUR BİR KARARNAME İLE FAİZİ YASAKLAR BİR OPERASYONLA FAİZ LOBİSİNİ YAKALAYIP İÇERİ ATAR HAYDİ REİS ...
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  • 0 Oy
    Biraz Allah korkusu olsun sizde biitirdiniz be bitirdiniz milleti Hatay'da esnafım siftahsız dükkan kapatıyoruz sömüreceginiz hiç bişeyimiz kalmadı...
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  • 0 Oy
    Ülke bitik hala hülloğ diolar
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