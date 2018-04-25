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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmazken, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırdı. Dolar/TL, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Ardından 4.06'nın üzerine çıktı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,50’ye yükseltti.

Gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tutan TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8'de sabit bıraktı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Piyasanın faiz artırımına tepkisi

Kur cephesi, MB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına düşüş yönünde hızlı tepki verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.0595 seviyesine kadar inen dolar/TL, kararın açıklanmasından hemen önce 4.0830 seviyesindeydi. Kur, faiz kararının açıklanması sonrası, düşününü hızlandırdı ve dolar/TL, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Ardından yönünü yukarı çeviren kur, 4.10 seviyesini aştı. Dolar/TL saat 14:37 itibariyle 4.1030 seviyesinde, euro/TL 5 seviyesinin üzerinde.

Borsada satıcılı seyir devam ediyor

Hisse senetleri piyasasında ise kararın ardından anlamlı bir tepki gözlenmedi. PPK kararı öncesi yüzde 0.54 ekside olan BIST-100 endeksi, saat 14:37'de yüzde 1.3 düşüşle 108.610 puanda yer aldı. Karar öncesinde yüzde 0.87 düşüşte olan bankacılık endeksi ise aynı saatte yüzde 1.4 ekside.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan bu merkez bankası salak mı nediye hala çıkarır faizi,arkadaş çıkarsan ne olur,adamların dolar ve uero yu düşürmeyeceği belli,sende sıfırla faizi ne kadar çıkacaksa çıksın görelim ,dolar la euroyu.faiz le beslenen ülkenin kanını emen yamyamlara kolay para kazandırıyorsun,dövizle kazansın o parayıda göreyim.
Faizi yükselttiniz peki ne değişti ?
Öyle ufak rakamlarla cahil halkı kandırırsınız. Yap doları 2 euroyu 2.5 benzini 3 sizi baş tacı yapalım.
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