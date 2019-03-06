FİNANS

Merkez bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi.

Merkez bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB), beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi ve yüzde 24 seviyesinde korudu.

Faiz kararına ilişkin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir.

Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı

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