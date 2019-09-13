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Merkez Bankası faiz kararının ardından bankalardan kredi faizlerinde indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın dün politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Türk Eximbank, İş bankası ve Türk Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Merkez Bankası faiz kararının ardından bankalardan kredi faizlerinde indirim

Merkez Bankası'nın dün politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından İş Bankası konut kredisi faizlerini düşürdü.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 oranının uygulanacağı ifade edildi.

Türk Eximbank da bugün TL kredi faiz oranlarında 2 puana ulaşan indirime gittiğini duyurmuştu.

Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi. Banka açıklamasına göre ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10.65'e düşürüldü.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE artı yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE artı yüzde 2.50 seviyesine düşürüldü. Öte yandan Eximbank bülteninde önümüzdeki dönemde orta-uzun vadeli kredi kullandırımlarının hızlanması beklendiğine de dikkat çekildi.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdi.

Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35’e düşürdü.

Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
düşen kredilerin acısı masraflardan çıkıyor, 70 bin tl kredinin masrafı 5 bin tl, (vakıfbank) Allah yardımcımız olsun
millet gırtlağına kadar borçlu artık bu saatten sonra kimse maceraya girmez
Yapılandırma bekliyoruz
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