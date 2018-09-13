Merkez bankası fonlamayı haftalığa çevirdi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararıyla birlikte Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru daha yaptı.

Yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası'nca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın yarından (14 Eylül 2018) itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı açıklandı.

Açıklamada, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." denildi.

