FİNANS

Merkez Bankası Genel Kurul'u 18 Ocak'ta

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası (TCMB) her yıl Nisan ayında yaptığı Genel Kurul'u bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Merkez Bankası Genel Kurul'u 18 Ocak'ta

Bankanın hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan çağrıya göre, TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cuma günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

Bankanın esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanır" ifadesi "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanır" olarak değiştiriliyor.

TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine'ye aktarıyor.

Bankanın vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti.

TCMB Hazine'ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine'ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı.

2018 yılına ilişkin TCMB bilançosu ise henüz açıklanmadı. KAYNAK:REUTERS

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar! 2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketlerBinlerce kişiyi işten çıkaracaklar! 2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler
İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranlarıİşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Genel kurul Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zincir marketlerden naylon poşet açıklaması: Biz de kar etmiyoruz

Marketlerden naylon poşet açıklaması

Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar! 2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar! 2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

TMSF Başkanı Gülal: “Enflasyonla mücadeleye devam”

TMSF Başkanı Gülal: “Enflasyonla mücadeleye devam”

Poşet ücretli oldu! Kullanımı yüzde 70 azaldı

Kullanımı yüzde 70 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.