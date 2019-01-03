Merkez Bankası Genel Kurul'u 18 Ocak'ta

Bankanın hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan çağrıya göre, TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cuma günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

Bankanın esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanır" ifadesi "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanır" olarak değiştiriliyor.

TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine'ye aktarıyor.

Bankanın vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti.

TCMB Hazine'ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine'ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı.

2018 yılına ilişkin TCMB bilançosu ise henüz açıklanmadı. KAYNAK:REUTERS

