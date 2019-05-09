Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarındaki artışa yönelik yeni bir hamle daha yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verildi."

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir."

Merkez Bankası bundan önce de, "finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler" nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini bildirmişti.



