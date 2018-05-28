Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası (TCMB) para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini, bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıkladı.

TCMB'den "Para Politikası Operasyonel Çerçevesine İlişkin Basın Duyurusu" başlığı ile yapılan yazılı açıklamada, "Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16.50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla artı eksi 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir."

TCMB yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran'da başlanacağını teknik ayrıntıların ayrıca duyurulacağını belirtti.

Dolar/TL TCMB açıklaması ile ilk tepki olarak 4.65'li seviyelerden 4.6150'ye geriledi.

