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Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yükselen dolara karşı Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü .Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi.

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

TL'de yaşanan sert değer kayıplarına Merkez Bankası daha fazla seyirci kalmadı.

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu

duyuru1

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin TL'ye etkisi sınırlı oldu.

Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi. 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880'e indi.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası dolar mudehale

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
nasıl oluyor bilmiyorum ama her alınan önlem bizi dahada batağa sürüklüyor
Güzelim ülkeyi batırdılar be ablam..
Dolar'ın da çok da tının da idi
ne mudahele ne mudahele.alin bozdurun alin bozdurun.sonra piyasaya surun.yaziklar olsun boyle iktidarada ilgili bakanligada........................
Çok farketmiş, müdahale çok yerinde olmuş ??????#??히??]^[ܜ?[?^?[??H
Dolar 10 tl olsun sandığa gidip RTE ye oy veren çiftci esnaf çıldırsın bizde onları izliyelim, sonra tekrar konusuruz
Şimdi trump düşünsün. Hatta uzaylılarda düşünsün. 2023 te doları sobada yakarız. Tezek tarihe geçecek.
bu mukemmel hamleyle dolaein yukselme hizini bi saat yavaslatmis. helal olsun....
mükemmel bir hamle , görüyorsunuz anlatmaya gerek yok !
DOLARI NEDEN VE KİMLERİN YÜKSELTTİĞİNİ 7 DEN 70 E HERKES BİLİYOR AMA İŞLEİRNE GELMEDİĞİ İÇİN BAZILARI DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR. DOLAR SANKİ KURAN AYETİ O OLMADAN DÜNYANIN SONU GELECEK SANKİ. KİMSE DOLAR ALMASA KENDİ PARASINA SAHİP ÇIKSA DOLAR SADECE ÜLKELER ARASI ALIŞVERİŞTE KULLANILAN BİR ARAÇ OLMAKTAN BAŞKA BİRŞEY OLMAZ.
masallah ya iyi gevsemis artik siddin sene kriz olmaz iyikide mudahale etmis
ihracat olmadan dolar düşmez , üreticen yurt dışına malını satıcan hem piyasada yüklü miktar döviz olacak hemde dolar düşecek . İthalata dayalı ekonomi sistemi bizi hergeçen gün biraZ daha batırıyor
BU İŞLER UFAK BOŞ İŞLER.FAİZ YÜKSELMEDİKÇE DÖVİZ DÜŞMEZ.
ne gevşeme ama
BAYAGI Bİ GEVŞEMİŞ CANIMM
hamdolsun merkez bankamız çalısıyor
Banamısın bile demedi , faiz artmadıkça dolar düşmez , faiz artarsa fabrikalar kilit vurur , bu kadar büyük dış borç ve üretmeyen bir sistem ile nereye kadar .
hahaha dalgami geciyorsunuz 5.19 dan 5.17 e dusse nolur
agam bizimle egleniy ya piyasaya neden surdun ne guzel 5170 di saatlerce simdi 5185 cikti geciyor bile
TÜRKİYEDE GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI.SABUN KÖPÜĞÜ GELDİ GEÇTİ.
gercekten dolar baya gevşemiş
çok düşmüş :) bi halta yaramamış. ellerindeki son kozları oynuyorlar zaten o da fayda etmiyor. 6 seviyelerine çıkması yakındır. dolar alıp istifleyin. venezuela durumuna düşersek lazım olur ;)
5.21 oldu ne güzel müdahale be gözlerim yaşardı.
boş işler bunlar... dolar tamamen bırakılmalıdır.
bu müdahaleye rağmen ine ine 2 kuruş mu indirebilmiş koca merkez bankamız pardon damadın bankası düşünün o kadar gurbetçi yıllık izinde ve durmadan döviz bozdurdukları halde düşmüyor eylülden sonrasını düşünsenize $ 7. €8 olur gibi
amerikanın bu savaştan galip çıkmasını bekliyorum.yurtsever bir devrimci olarak doların en az 9 tl.olmasını arzu ediyorum.
şaka gibi nerde yayyip baba bütün yabancı yatırımcılar parasını dışarıya çıkartı amerika oynadı yayipte yedi niye yükselti hiç düşündünüz mü dolar niye çöktü ekonomi
Ben şahsen inanmıyorum eğer dışarıdan bir müdahale olsaydı şimdiye kadar çoktan ne tavizler verilerek anlaşma yoluna gidilirdi.Korkarım ki üretim ekonomisini dışlayıp sadece beton ekonomisine geçilmesiyle oluşan durumdur.Bir Ülke düşünün 1999 yılından beri Halkından özel adında her şeyden her ürün ve mal üzerinden özel adında vergi topluyor ve bu vergi öyle bir hal alıyor ki artık alınan vergi alındığı ürünü 2-3 katlıyor.Halk sorgulamaz emekli maaşımı alayım,memur maaşımı alayım ,asker polis ergenekon ve feto korkusu zavallı asgari ücretli o ödüyor.Türkiye iflas etmiştir.
ben böyle müdahale görmedim dolar yerlerde
HA GAYRET BİRDE ŞU YASTIK ALTINDAKİ DOLARLARI ÇIKARDIKMI TAMAMDIR FAKİRİN 3 KURUŞUDA GİTTİMİ TAMAMDIR YAŞASIN YENİ OSMANLI LALE DEVRİ PARDON DOLAR DEVRİ.. REİS SARAYDAN ŞU DOLARA BİR SESLENDE EYYY DOLAR DUR DESE OLACAK AMA HERALDE YENİ SARAYIN İNŞAATINA DALMIŞ OLAYI FARKETMEDİ DAHA.. BU ARADA DOLARLA YARIŞAN KURU SOĞAN BİZİM MANAVDA 7 TL OLMUŞ YATIRIMI DOLARAMI YAPSAK SOĞANAMI YAPSAK ŞAŞIRDIM KALDIM.. ASGARI ÜÇRETTEN BAHSEDİYORUM YATIRIM DERKEN 1,765 TL HESABIMA GEÇTİDE.. BİRDE HATIRLATIM BU AY ÖZEL SİGORTA KESİLDİ PARADAN YOKSA 1,835 TL ALIYORDUK.. SSK YETMİYOR MALUM..
yalandan bir hamle yapılıyor dolar 2 kuruş düşüyor ertesi gün 40 kuruş yine artmış oluyor insanlarda hee dolar istediğimiz zaman düşüyor diye düşünüyor fakat her zaman ki gibi aldatılıyor(uz)..
merkez bankası mudahalesi mi sesli güldüm. keyfini bozmasaydı daha iyiydi. mahalle yanarken saçını tarayanlar var. piyasada islerin hareketlenmesi için planlar yapilmali. herkes korkuyor ticaret yapmaya. secim sonrası dolar istikrarını koruyor.
Bizden rahati gevsektir
fare dağa küsmüş,dağında çok umrunda.
merkez artık birşeye müdahale edemez ...ülke böyle yönetilmez ...Bunlar ev ekonomisi ver onu bile yapamazlar ama halk onlara ülkenin anahtarını vermiş ...Acısınıda halk çeker...Dış oyunmuş bilmem neymiş hepsi bahane
Çok düşmüş.Ben olsam şakkk bi 10 milyar dolar bozarım.Önce bi şaşırırlar.Sonra şakk bi 10 milyar daha bozarım.İyice afallarlar bunlarda bu kadar dolar var mıydı derler.Şak bi 10 milyar daha bozarım hepsi çil yavrusu gibi dağılırlar.:)))
Bir kanun hükmünde kararnameye bakar dolar 1 tl euru 1.15 olur yersen tabi.
Gün gelicek padişahım çok yaşa diyenler başını taşlara vuracak...hak ettik..allah yardımcımız olsun..
yani nedemek oluyo 80 milyonun enaz 79,5 i bunun nedemek olduğunu bilmiyor
Kontrolden çıkmış . Freni bitmiş araba gibi habire frene bas nafile . Tl karaya vurmuş balık gibi
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