Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle;

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."



