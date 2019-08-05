FİNANS

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle;

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

PARTNERGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyorGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyor
Bayram alışverişinde 'merdiven altı' uyarısıBayram alışverişinde 'merdiven altı' uyarısı
'Ne alırsan 1 TL' pazarı'Ne alırsan 1 TL' pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası zorunlu karşılık

En Çok Okunan Haberler

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Araba alacaklar bu habere dikkat!

Araba alacaklar bu habere dikkat!

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Borcu olanlar dikkat! İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat! İcralık olabilirsiniz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turist çeken tesis kurdu

Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turist çeken tesis kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram alışverişinde 'merdiven altı' uyarısı

Bayram alışverişinde 'merdiven altı' uyarısı

İzmir'in göbeğinde 'ne alırsan 1 TL' pazarı

'Ne alırsan 1 TL' pazarı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Gazete ve dergilerin tirajı son 5 yılda yüzde 40 azaldı

Ürkütücü rakam! Son 5 yılda yüzde 40 azaldı

Yargıtaydan uyuşturucu kullanan işçiyle ilgili emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar! İşçileri ilgilendiriyor

Yargıtay, kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.