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Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

TCMB, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti. Kararın ardından dolar/TL 4,3450'ye kadar geriledi. Öte yandan Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Ağbal yurtdışından varlık getirene kolaylık sağlanacağını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.

MALİYE BAKANI AÇIKLADI: VARLIK BARIŞI GELİYOR

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oan Maliye Bakanı Ağbal yurtdışından varlık getirene kolaylık sağlanacağını açıkladı.

AGBAL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, Varlık Barışı ile ilgili detayları paylaştı. Ağbal'ın konuşmasından satır başları şöyle;

6736 ve 7020 sayılı kanunun uygulanmasında çok farklı bir kampanya uyguladık. Son 2 yapılandırmada hem başvuru sayıları yüksek hem de şuana kadar sistemde kalan mükellef sayısı yüksek.

Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bugün yapacağımız çalışmada getireceğimiz öneride temel unsurlarını da sizlerle paylaşayım;

Vatandaşlarımızdan yurtdışında para altın döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymaık isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, "Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladıVarlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi... Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıklarıo işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler.

Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası dolar darbe

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Akp yeni iktidara bitik bir ülke bırakacak
Ekonomi bitik
olmuyor olmuyor ne yapsanız olmuyor
TÜRK LİRASININ DEĞERİNİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDİN SAYIN YETKİLİLER. PİYASADAN TÜRK LİRASI ÇEKE ÇEKE PARA BIRAKMADINIZ ESNAF KAN AĞLIYOR KAN !
Vah ne müdahale ama.dolar yerlerde sürünuyor
Bugünü de kurtardın yarın ne yapacaksın sonraki gün bütün parayı sürecek misin ?
Ülkenin anası ağladı. Millet bitti. Oteller Fabrikalar Hepsi İflas Etti. Bu İktidar Geldikten Sonra Ülkede Satılmayan Yer Satılmayan Fabrika Arsa Kalmadı. Bu halkı sürekli Kandırdılar. Samanı bile ihraç eder olduk. Buğdaya Zam geldi Sırf Ekmeğe Zam yapılmaması için ekmeğin gramajı düşürüldü. Bence bunların Sebebi İktidar Değil...
Yıldıramayacaksınız, yıkılmayacağız.
ne kadar basarili yonetiliyoruz masallah dolar tam 1 haftada %10 artti reis kendi derdide bir hafta 50 bin borcu olan bugun 55 bin borcu var ne güzel
dolar 4,34 e kadar gerilemiş :D
6 ay sonra 5
Flaş lar patlıyor sahne açılıyor gördük ne kadar da düşmüş dolar ne büyük hamle
Resmen insanlarla dalga geciyorsunuz dolar olmus 4.34 sadece 10 günde %8 lık bir artışı var. Birde dolara müdahale edildi düşüş var diyorsunuz rezilliktir bu. Yazık.
16 yılda gelinen nokta biz uçamadık ama dolar euro uçtu.
Müjdeye bak. Parayı bitirmişsiniz. İnsanların yastıkları altındaki kefen paralarını bile almışsınız. Belediyeler cenazeleri kaldırmaz ise cenazeler ortalıkta kalacak. Şimdi gözünüzü yurt dışındakilerin paralarına diktiniz. Zenginler paralarını yurt dışına kaçırdı zaten. Kimse para getirmez. Bence sizler yurt dışındaki paralarınızı getirin. Milletin yakasından düşün artık TAMAM...
Yeter artik dalga gecmeyin. Dolar olmuş 4.35 tl yükselmesinin önünü ALAMIYORLAR. Sadece 10 günde %8 büyümüş. Insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz rezilliktir bu. Yazık.
Hele şükür ya biran hiç müdahale olmayacak sandım. Büyüksün reizzzz.
üf ne hamle ama 50 kuruş yükseliyor mb bir hamle yapıyor 5 kuruş düşüyor binali bir hamle yapıyor tekrar 30 kuruş fırlamış rabiayıda geçti ülkenin kasasını biri cıksada nasıl boşalttığınızı anlatsa bir ayda maasimda 400 tl kayip oldu helal olsun aynen devam
eee?
Bu son fasıldır TL .. Nasıl geçersen geç.
Ekonominin ve TL nın değer kaybının düzelmesi için Istanbul un Bağımsız bir Devlet olarak ayirilmasi tek kulvarda 2 koşucu ile yarışa devam edilmesi gerekli. Bu sayede Istanbul Dünyanın sayılı ve zengin devletlerine en kısa zamanda ulaşabilir. ekonomilere yön verebilir Anadoluyu sırtlayabilir. Nüfüsu istanbulun 3te 1 kadar olmayan sözde devletler dünyaya kafa tutuyor. Yaşasin Istanbul Türk Cumhuriyeti
Kim kime müdahale ediyor:)
Anlaşılan bu gerileme 30 sn sürmüş!!!
Merkez bankasının bu hamlesinden sonra dolar dibe vurmuş
pehhh aman ne gerilemiş yazık yazıkk piyasada durum kurtarmak için basılan tl emülsiyon yarattı ülkede dolar kalmadı vaziyet bu.. ama gel cahil millete anlat..
bosuna ugrasıyorsunuz merkez bankasını rezervi halkın bankaya yatırdıgı doviz merkez bankası onun da sınırına geldi artık pıyasaya kolay ca doviz suremez saygılar
Maalesef dolar yükselmeye devam edecek. Yıl sonuna dek 6 tl'yı bile görebilir. İthalatı, ihracatından fazla olan ülkelerinin ekonomisini darmadağın eder (TR gibi).
Hamle felan yetmiyo. Dolar halen yukseliste.
aman sakın ha merkez bankası müdahale etmesin eksik kalsınlar her müdahale sonrası dahada fırlıyor
her secim öncesi yapılan bı hile kaynetme bahanesıyle dolardan ii kar elde edıyorlar dış gucler demeyın cunkı her secimde aynı oluyor..
MERKEZ BANKASINA biR vatandaş olarak sesleniyorum ne olursunuz dövize müdahale etmeyin daha beter azıyor oturun oturduğunuz yerde yokluğunuz varlığınızdan hayırlı
Eyy Merkez bankası.. Sahneye çıkman gereken süreçte bekledin. Sahnede olmaman gereken süreçtede sahneye çıktın öylemi ? AKP Devletin tüm birimlerini eğitimsiz bilinçsiz Biyat düzeni içinde kadrolarını yaydığı için bu sonuçlar doğal Yarın iddaa ediyorum. Ülke Menfaati için Devletin tüm birimlerinde temizleyeceğiz AKP kadrolarını ve bu düşündüğümüzden de uzun sürecek malesef
1 hafta önce 4.1 lerdeydi ne ara 4.3 lere geldiki düşmüş hali bumu O_O
Güzel hamle Dolar 4.35 Merkez Bankası Karanlığa savaş açtı
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