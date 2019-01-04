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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2019 10:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yapılan açıklamada "Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımaları izlenmiştir" denildi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımaları izlenmiştir

  • Yıllık gıda enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatları katkı vermiştir

  • Temel mal enflasyonundaki düşüşün sürükleyicisi dayanıklı tüketim malları ile giyim fiyatları olmuştur

  • Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde düşüş izlenmiştir

  • Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir

  • Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir

  • Temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki zayıf seyrin etkisi hissedilmiştir

  • Üretici fiyatları Türk Lirasında yakın dönemdeki görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak son iki aylık dönemde gerileme kaydetmiş, ancak üretici fiyatları yıllık enflasyonu birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası enflasyon açıklaması petrol döviz

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