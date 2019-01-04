Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımaları izlenmiştir
Yıllık gıda enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatları katkı vermiştir
Temel mal enflasyonundaki düşüşün sürükleyicisi dayanıklı tüketim malları ile giyim fiyatları olmuştur
Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde düşüş izlenmiştir
Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir
Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir
Temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki zayıf seyrin etkisi hissedilmiştir
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