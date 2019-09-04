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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, TÜİK tarafından dün açıklanan ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu kaydetti.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,86 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 1,64 puan azalarak yüzde 15,01’e gerilediğini hatırlatan TCMB, şu değerlendirmeyi yaptı: Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olmuştur. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.

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