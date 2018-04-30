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Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Merkez bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.2018 için enflasyon tahminini 0.5 puan arttırılarak yüzde 8.4 oldu.

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2018-II"in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre güncellemeleri anlattı.

Enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018 sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için tahminlerinin yüzde 6,5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, "Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4), 2019 yılı sonunda ise yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Çetinkaya, ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 7,9 olarak açıkladıkları 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0,5 puan güncelleyerek yüzde 8,4'e yükselttiklerini belirtti.

Bu güncellemenin 0,4 puanı petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımını yukarı çekmelerinden kaynaklandığını söyleyen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ayrıca, yurt içi talebin gücünü korumasına bağlı olarak bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 yıl sonu tahminini 0,1 puan artırdı. Diğer taraftan, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6,5 olarak koruduk. Baz etkisinin yanı sıra döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin gecikmeli yansımalarına bağlı olarak yıllık tüketici enflasyonunda kısa vadede dalgalanma oluşabileceği öngörülmekte ve risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir.

Para politikası kararları ve tedbirlerin etkisiyle enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir. Ülke risk priminde küresel ve yurt içi gelişmeler kaynaklı ilave bir artış olmadığı varsayımı altında, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürülmesinin yanı sıra iktisadi faaliyet ve kredi büyümesinin daha ılımlı bir büyüme patikasına yakınsaması 2018 yılında enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek. Bu dönemde, para ve maliye politikaları arasında güçlü bir şekilde devam edecek eşgüdüm dahilinde vergi ve yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının da enflasyondaki düşüşe destek verecek şekilde belirlenmesi büyük önem taşımakta." AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yalan söylüyorsun yalaaannn
Atma Murat din kardeşiyiz????
ya bu ne rezilliktir ya hu 7.2 9.6 buna kendileri inaniyormu acaba vatandas kan agliyor borc yuku altinda carsi pazar fiyatlarindan haberleri yok mu bunlarin etin sütün fiyatindan benzinin fiyati aldi basini gitti hicbir seyin fiyati durdugu yerde durmuyor faizler tavan yapmis dolar altin tavan yapmis paramiz pul olmus deger kaybetmekten neyin kafasini yasiyorsunuz elinizi vicdaniniza koyun durust olun bu ne aymazliktir gercekleri anlatin bu millete artik yeterrrr
Ağam bizimle eğleniyor %.084 müş....
Son 15 yılda 1 defa tutturdular 2006 yılıydı yanılmıyorsam.2018 yıl sonu en az %13-14 olur bütün makyaja rağmen.Petrol falan hikaye petrol 120 dolarlardan nerelere gerilelemisti enflasyon hep yüksek çıktı.Dolar zaten son 3 yılda fırladı.
yalan
bu nasıl enflasyon hesaplaması mazot nereden nereye geldı dovız nereden nereye geldı hala sacma sapan acıklama gelıyor enflasyon bu ulkee %25 altında degıl kardesım
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