FİNANS

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Merkez Bankanı Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmasında ekonomi ve finans gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uysal, 'Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz' açıklamasını yaptı. Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma olduğuna işaret eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek." diye konuştu.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz." dedi.

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma olduğuna işaret eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Ankara Sanayi Odası'ndaki konuşmasından öne çıkan diğer satır başları şöyle:

Toparlanmanın ılımlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.

Enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz

Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmek için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.

Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon

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