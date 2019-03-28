FİNANS

Merkez Bankası'ndan ikinci swap hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

TCMB, vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti. TCMB'nin konu ile ilgili talimatı bankalara gitti.

Merkez Bankası'ndan ikinci swap hamlesi

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

TCMB bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Geçen hafta ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise sınır yüzde 20'ye yükseltilmişti.

TCMB'nin bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

KAYNAK: REUTERS

SWAP NEDİR?

Swap’ın kelime anlamı, ‘değiş, tokuş, takas…’

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

"İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

"Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Swap, TCMB'nin terimler sözlüğünde de aktarıldığı gibi özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

swap-nedir

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
İşet doların Merkez Bankası'na tepkisiİşet doların Merkez Bankası'na tepkisi
İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli olduİkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Swap Piyasası

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Bakan duyurdu! Zam yok

Bakan duyurdu! Zam yok

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama: İddialar doğru değil

Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama

'Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak'

Bakan duyurdu! Zam yok

Açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL

Açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.