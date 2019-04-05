FİNANS

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranı yüzde 2.15 oldu.

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Azami aylık akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık gecikme faiz oranı yüzde 2,65 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası kredi kartı Türk Lirası

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