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Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

TCMB'den ağustos ayı enflasyon rakamları sonrası yapılan açıklamada, "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir" denildi.

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, ağustos enflasyonu sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandıAğustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası enflasyon risk

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