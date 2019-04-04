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Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'den yüzde 40'a çıkardı

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırıldığını duyurdu.

Merkez Bankası, 28 Mart Perşembe günü vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltmişti.

KAYNAK:AA

SWAP NEDİR?

Swap’ın kelime anlamı, ‘değiş, tokuş, takas…’

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

"İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

"Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Swap, TCMB'nin terimler sözlüğünde de aktarıldığı gibi özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

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merkez bankası Swap Piyasası döviz karşılığı TL swap

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