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Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası, faiz artırım kararının ardından yeni bir hamle yaptı.

Merkez Bankası, yılın kalanında döviz satım ihalelerinde tutarı artırma kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir."

Merkez Bankası'nın bu adımı sonrasında 4.76 üzerinde olan kur 4.74 seviyelerine geriledi.

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merkez bankası dolar

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