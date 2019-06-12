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Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Ekonomistler, piyasa beklentileri doğrultusunda Türkiye cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmediğini, ancak temmuz toplantısında faiz indirimi için sinyaller verdiğini ifade etti.

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi.

Ekonomistler, piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizinde değişiklik yapılmadığını, gelecek aydaki toplantıda faiz indirimi yapılma sinyallerinin verildiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, karar öncesi gerçekleştirilen anketlerde ekonomistlerin büyük çoğunluğunun TCMB'nin 1 hafta repo faizinde değişiklik beklemediklerini anımsattı.

TCMB’nin faiz kararının bir sürprize yol açmadığını belirten Bürümcekçi, "Karar metninde 'Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunması' vurgusunun kalkması faiz indirimi için hazırlığın devam ettiğini düşündürdü." dedi.

Bürümcekçi, Merkez Bankasının enflasyondaki gelişmelerden memnun olduğunu ve belirgin iyileşmeyi beklemeyeceğini söyledi.

Para politikası duruşunun enflasyon patikasına göre ayarlanacağını ifade eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Kurulun ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri iktisadi faaliyet için korunurken, enflasyon değerlendirmesinde daha olumlu bir görünüm sergilendi. Merkez Bankası faiz indirimi sinyalini örtük bir şekilde olsa da vermiş oldu. Bankanın faiz indirimine uygun ortam yaratmak için öncelikle PPK metninde kullanılan 'ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaşma yapılabileceği' vurgusunu kaldırması gerekecekti.

Nitekim, nisan toplantısında bu adımı atarak hazırlandığı izlenmişti. Haziran toplantısında ise faiz indirimini pas geçse de, enflasyon görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmesi, 'enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunması' vurgusunun kalkması ve para politikası duruşunu hedeflenen enflasyona göre ayarlayacağı mesajları ile bir sonraki toplantı için faiz indiriminin önünü açmış oldu."

'PİYASA FAİZ İNDİRİMİNE HAZIR'

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da, piyasa beklentisiyle uyumlu biçimde TCMB'nin faizi sabit tuttuğunu söyledi.

Bu kararın piyasa ve TL için hafif olumlu mahiyette olduğuna işaret eden Kanlı, karar metninde iktisadi faaliyete dair söylemde bir değişiklik olmadığını belirtti.

Kanlı, ancak enflasyon bölümünde TCMB’nin hem daha güvercin hem de enflasyondaki düşüşe dair daha güvenli olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Karar metninde enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risklere atıfta bulunulmadığına dikkati çeken Kanlı, "Buna ek olarak, enflasyondaki düşüş sürecinin hızlandırmak amacıyla sıkı duruşun korunacağından bahsediliyor. TCMB’nin temmuz ayında faiz indirimlerine 100 baz puanla başlamasını bekliyorum. Piyasanın da buna hazır olduğunu düşünüyorum. Bugünkü karar piyasayı buna daha da hazır hale getirdi. Tabi önümüzdeki bir ayda içeride ve dışarıda yaşanacak gelişmeler indirim zamanlamasını ve miktarını etkileyecektir."

'YIL SONUNA KADAR TOPLAM İNDİRİM BEKLENTİMİZ 250 BAZ PUAN'

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı ise, politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmaya öncelik verildiğine dikkati çeken Tokalı, "Faiz indirimine yönelik net sinyal yok. Ancak gündemde olmasını gerektiren koşullar sürüyor. Temmuz ayından itibaren faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dair öngörümüzü koruyoruz. Yıl sonuna kadar toplam indirim beklentimiz 250 baz puan. Ekonomide devam eden dengelenme süreci de, enflasyon görünüm ve para politikasında rahatlamayı destekleyici. Faiz kararını, kur ve tahvil piyasasının uzun vadeli ucunda destekleyici buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'MERKEZ BANKASINDAN 'SÖZLÜ YÖNLENDİRME'

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de Merkez Bankasının "bekle-gör" modunu koruduğunu, enflasyonda düşüş sürecinin hızlanmasının beklendiğini söyledi.

Nisan metninde yer alan "belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunması" ifadesinin güncellenmesini sınırlı düzeyde
"sözlü yönlendirme" olarak okuduklarını ifade eden Gödek, "25 Temmuz PPK toplantısında sinyal niteliğinde 50 baz puan aşağı yönde politika faizi ayarlaması ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Belirttiğimiz şartlarda değişiklik gözlenmesi durumunda ise senaryomuzda yer alan 12 Eylül tarihinde takip edilecek olan PPK toplantısının hamle açısından öne çıkacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.


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