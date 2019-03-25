Merkez Bankası'nın adımları ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağan dışı durum olmadığını açıklayan TCMB bugün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi.

TCMB verilerine göre, bankanın brüt döviz rezervi 15 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.18 milyar dolar azalışla 73.78 milyar dolara geriledi. Bankanın Mart ayı başından 15 Mart'a rezerv düşüşü ise 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB bugün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

Bir bankanın likidite masası işlemcisi, "TCMB kotasyonları bankanın gecelik vadede sadece yüzde 25.50 seviyesinden fonlama yapacağını gösteriyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bugün yüzde 24.30'a, Cuma gününe kadar kademeli artarak yüzde 25.50'ye yükselecek. Gecelik piyasada ise faizler yüzde 25.50'li seviyelerde oluşmaya başladı. TCMB kotasyonları da sadece yüzde 25.50 seviyesinden fonlama sağlanacağını teyit ediyor" dedi.